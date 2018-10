Jordi Alba, terzino sinistro del Barcellona, avversario dell'Inter in Champions League, parla in conferenza stampa: "Quello che vogliamo è conquistare i tre punti e diventare leader del gruppo. Messi? Il suo forfait è stato sfortunato, ma dobbiamo fare del nostro meglio. Nessun giocatore può sostituire Leo. Messi ti migliora e e segna almeno 20 gol e tutti si aspettano che Leo risolva le partite, ora dobbiamo stringere i denti più che mai. Confido che la squadra riuscirà in questo intento".