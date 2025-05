Barcellona, Jorge Mendes: "Presto il rinnovo di Lamine Yamal. E' il migliore al mondo, l'unico che può vincere il Pallone d'Oro"

Getty e Calciomercato.com

- Il club catalano ha annunciato il rinnovo dell'attaccante brasiliano, protagonista assoluto nella stagione da favola dei blaugrana di Hansi Flick: 34 goal e 25 assist in 56 partite complessive, numeri che testimoniano il ruolo da star. Il Barça ha voluto mettersi al riparo da qualsiasi pericolo e ha blindato Raphinha con un nuovo contratto fino al, estendendo dunque di una stagione rispetto al precedente accordo.

- Non solo Raphinha però, perché è in arrivo anche il prolungamento di contratto più atteso: quello di Lamine Yamal. Jorge Mendes, procuratore della stellina spagnola, è a Barcellona per incontrare il ragazzo e definire gli ultimi dettagli prima della fatidica fumata bianca. Ormai prossima, come confermato dallo stesso Mendes: ". È contento. Rinnoverà presto, non preoccupatevi. Sarà il più pagato della rosa?. Tutti sappiamo che Lamine è l'unico giocatore che può vincere il Pallone d'Oro. Il divario con gli altri è enorme. Non lo dico io, lo dicono tutti. E lo sa anche il Barcellona", riporta Mundo Deportivo.

- Se i numeri di Raphinha impressionano, non sono da meno quelli di Lamine Yamal, che a soli 17 anni si è imposto tra i migliori al mondo: 18 goal e 25 assist. Lo scorso anno è arrivato quarto nella corsa al Pallone d'Oro, quest'anno la sua candidatura è ancora più forte nonostante l'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter.- Raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto tra l'FC Barcelona e il giocatore Raphael Dias "Raphinha", che ora resterà al Club fino al 30 giugno 2028.

L'attaccante brasiliano ha firmato il suo nuovo contratto giovedì presso gli uffici del Club alla presenza del presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafa Yuste e del direttore sportivo del Club Anderson Luis de Souza "Deco", tra gli altri.Raphinha è entrato a far parte dell'FC Barcelona nel luglio 2022 con l'obiettivo di diventare l'ala sinistra titolare della squadra. Indossando il numero 22 nella sua prima stagione, ci è riuscito, conquistando il titolo della Liga, segnando 10 gol e fornendo 12 assist. La stagione 2023/24 lo ha visto mantenere il suo livello, con 10 gol e 13 assist in tutte le competizioni. Tuttavia, l'attaccante ha raggiunto un altro livello nel 2024/25, superando le sue statistiche precedenti.

Questa stagione con Hansi Flick sulla panchina blaugrana ha visto una vera e propria crescita per Raphinha. Ora capitano della squadra, insieme a Lewandowski e Lamine Yamal – e Ferran Torres – l'attaccante fa parte di una formazione offensiva da sogno, e il suo rendimento ha raggiunto livelli che pochissimi giocatori al mondo possono eguagliare. Raphinha ha segnato 34 gol e fornito 25 assist in 56 partite, ed è anche il giocatore più utilizzato dal tecnico tedesco.La stagione volge al termine ed è stata un vero e proprio consolidamento per un giocatore che dà tutto per difendere i colori blaugrana. Il suo talento e la sua buona lettura del gioco vanno di pari passo con la sua capacità di dare il massimo e di impegnarsi al massimo ogni giorno. Autoesigente e autocritico, Raphinha ha raggiunto nuove vette e il Club è pronto a godere dei suoi servizi almeno fino al 2028.