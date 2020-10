Il Barcellona sta pianificando il ritorno di una quantità sempre maggiori di tifosi allo stadio. che nella giornata di ieri ha consegnato al Segretario Generale dello Sport un progetto in merito. Come riporta Mundo Deportivo, l’idea della società catalana è quella di riportare al Camp Nou 1000 tifosi contro il Ferencvaros, 10 mila contro la Dinamo Kiev e 25 mila contro la Juventus, partite valide per i gironi di Champions League.