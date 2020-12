“Vedremo chi è più stanco e chi meno”. Così Andrea Pirlo ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Barcellona, alludendo ad un turno di riposo per quei giocatori che stanno premendo da tempo sull’acceleratore. In questa categoria potrebbe rientrare De Ligt, il Corriere dello Sport spiega il perché: “A sorpresa potrebbe riposare De Ligt, reduce da cinque partite di fila dopo il rientro dall’operazione. Senza l’olandesino, la difesa sarebbe completata da Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, con Danilo accanto a Bonucci”.