Barcellona-Juventus 0-3: il Barcellona fa acqua da tutte le parti, lui non può farci nulla. Su Ramsey a inizio ripresa compie un autentico miracolo, vanificato dal fallo di mano di Lenglet.quando spinge crea sempre pericoli, ma sbaglia anche il cross con una puntualità preoccupamte.messo nel sacco da Ronaldo e Morata, non solo in occasione del rigore.fa fatica, anche più del dovuto. Il fallo di mano che regala il rigore dello0-3 è una follia, l'arbitro non lo ammonisce per la seconda volta e lo grazia (10' st: altrettanto in difficoltà): doversi occupare di Cuadrado in questa fase è una brutta faccenda per tutti (10' stpure lui viene tritato).non è così che può prendersi il posto da titolare reclamato di recente.anche nelle difficoltà prova a uscirne con la testa alta.: non dona nulla alla manovra offensiva (1' st: nemmeno con lui aumenta il peso dell'attacco blaugrana)non sembra lui, eppure è comunque l'unico a sporcare i guantoni di Buffon nel primo tempo.giovanissimo eppure con la lettura di gioco del veterano, ma va a picco con tutto il BarçA (21' st: si iscrive a una notte stregata per i colori blaugrana).se non fosse per la lettura delle formazioni, sarebbe stato quasi impossibile accorgersi di lui in campo. Una traversa nell'unica volta in cui si vede.All.sarebbe bastato perdere con due gol di scarto, riesce nell'impresa di presentare un Barcellona semplicemente inconsistente.Pirlo lo premia regalandogli la notte al Camp Nou, lui ringrazia parando tutto quello che c'è da parare.in difficoltà nel derby, giganteggia col Barcellona.comanda una difesa che questa volta viene protetta dai mediani.dalla sua parte non si passa. E nemmeno dalle altri, anche perché è ovunque.il suo rientro è fondamentale, permette pure a Pirlo di riproporre Cuadrado sulla linea dei centrocampisti.invecchia e diventa sempre più bravo, un po' come Morata sta attraversando forse il momento di forma migliore della carriera (40' st).: servivano i gol dei centrocampisti, in quattro giorni ci ha pensato lui a segnarne due. Spina nel fianco, la sorpresa di dicembre è americana.il compagno di reparto gli ruba la scena, lui si preoccupa di dare equilibrio (26' st: uno spezzone per il francese).un po' ala sinistra e un po' trequartista, ritmi bassi sono ciò che gli servono per far valere la propria qualità (26' stin campo per proteggere meglio il primo posto).con lui al posto di Dybala sembra proprio un'altra squadra, anche senza segnare fa sentire tutta la sua importanza (40' st).: all'andata non c'era, al ritorno sì. Pensare che abbia solo segnato due rigori è riduttivo, basta la presenza per mandare in tilt la difesa del Barcellona. E si sacrifica in fase difensiva come mai prima (47' st).All.: inutile pensare a dove possano cominciare i demeriti di un non-Barcellona, al Camp Nou si vede una sola squadra che sembra anche una grande squadra. È la Juve, per la prima volta in stagione. Una vittoria a suo modo storica, la speranza è che possa essere la svolta per tutta la stagione. Intanto c'è il primo posto nel girone.