La Juventus perde 3-0 contro il Barcellona orfano di Leo Messi, con le reti di Memphis Depay, Martin Braithwaite e Riqui Puig. Ecco chi ha ben impressionato e chi meno tra le fila bianconere.



PROMOSSI



Bentancur: migliore in campo della Juventus. Con Allegri torna il Don Rodrigo che tutti ricordano, fatto di inserimenti e progressioni. E' lui l'anima del centrocampo bianconero, distrugge e riparte. Certezza ritrovata.



Morata: non segna, ma crea, si muove, rifinisce. Ci prova, ma va a sbattere su un Neto formato super, manda in porta anche Cristiano Ronaldo. Buoni segnali dall'uomo delle classiche, quello che per Allegri è "micidiale in una gara secca".



Chiesa: uno degli eroi dell'Europeo vinto dall'Italia, entra e porta subito la consueta elettricità, sfiorando il gol. Sembra non aver mai smesso.



RIMANDATI



Rugani: errore grossolano sull'azione che apre il campo a Depay per l'1-0. Esce male, scomposto e fuori tempo: incerto. Distratto dal mercato?



Perin-Pellegrini: entrati nella ripresa, sono tra i colpevoli del gol del 2-0 di Braithwaite. Il primo è goffo nel tentativo di parata, il secondo si dimentica di marcare.



Bernardeschi: anonimo. Il numero di maglia è quello dell'Europeo, ma la prestazione è quella del 'vecchio' Bernardeschi. Un po' esterno, un po' mezzala, non trova le giuste misure.