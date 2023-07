Si comincia domani ma per il fuso orario la prima gara andrà in scena alle 4:30 di mattina del 23 luglio quando il Barcellona affronterà la Juventus nella partita di esordio del Soccer Champions Tour che si terrà negli Stati Uniti fino al 2 agosto. Torneo amichevole ma dallo spessore tecnico di altissimo livello per la presenza di altre quattro formazioni titolatissime come, in rigoroso ordine alfabetico, Arsenal. Manchester United, Milan e Real Madrid. Due italiane, due inglesi e due spagnole, tre diverse scuole calcistiche a confronto con gli ingredienti giusti per garantire gioco-spettacolo. Lo scorso anno la formazione di Allegri vinse per 2 a 0 contro i messicani del Deportivo Guadalajara, pareggiarono 2 a 2 con il Barcellona, doppiette di Kean e Dembelé, e persero per 2 a 0 contro il Real Madrid. Oltre ai blaugrana i bianconeri, alla prima uscita stagionale al pari degli avversari, affronteranno il Milan il prossimo 27 luglio a Los Angeles ed il Real Madrid il 2 agosto prossimo ad Orlando. Questa prima gara, invece, la disputeranno al Levi’s Stadium di Santa Clara a circa sessanta chilometri da San Francisco.Risultato della gara a parte l’obiettivo stagionale del Barcellona è riproporsi come candidata numero uno a campione di Spagna, titolo che andrà a difendere dopo aver dominato nella stagione da poco conclusa. Panchina riaffidata a Xavi che deve cancellare la delusione di essere stata la sua squadra dalla Champions sin dalla fase a gironi. Tridente in attacco con Dembelé, Lewandowski e Gavi alle cui spalle agiranno Pedri, De Jong e Gundogan. Allegri, dal canto suo, probabilmente proporrà in attacco il tandem Vlahovic e Milik con l’osservato speciale e nuovo arrivato Weah, già esterno del Lille in campo dal primo minuto, che avrà come riferimento Kostic sul versante opposto. Indisponibile Pogda completeranno il centrocampo Minetti, Locatelli e Rabiot. Blaugrana favoriti sulla lavagna che propone l’1 a 1,85, lontano dal 2 bianconero a 3,80 e con l’X che moltiplica per 3,60. Popolare la doppia chance 1X a 1,23, così come l’12 ma X2 a 1,75 con il Goal a 1,58 e no goal a 2,20.