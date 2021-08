L'addio di Messi non è bastato al Barcellona per rispettare le nuove regole imposte dalla Liga, motivo per cui la dirigenza sta lavorando per cercare di piazzare tutti quei giocatori non più utili al progetto. Tra questi figura Martin Braithwaite, chiuso dagli arrivi di Depay ed Aguero e pronto per una nuova avventura. Secondo Sport, il giocatore starebbe aspettando di capire come si evolve la situazione Harry Kane. Se l'attaccante inglese dovesse lasciare il Tottenham, gli spurs potrebbero fare un'offerta ai blaugrana per assicurarsi il danese, uno dei migliori della sua nazionale ad Euro2020.