Tempo di ritorni in casa Barcellona. Nel corso della mattinata infatti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali nelle scorse settimane hanno raggiunto il resto della squadra per dare il via alla loro preparazione per la prossima stagione. Tutti i calciatori sono stati puntuali, tranne Franck Kessié. Secondo Sport, l'ex Milan è arrivato con un'ora di ritardo rispetto al resto della squadra.



MERCATO - Il resto del gruppo di Xavi ha iniziato il ritiro lunedì 10 luglio. Una volta tornato a casa, Kessié dovrà valutare il suo futuro: l'ivoriano è finito nel mirino della Juve. Franck prenderà parte alla tournée negli States ma è sul mercato anche se vorrebbe ancora convincere il Barcellona a puntare su di lui. In alternativa valuta un passaggio in Premier League e si tiene la Juve come ultima spiaggia. L'inizio della stagione 2023/24 però non promette bene...