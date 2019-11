In un'intervista a ​Onda Cero, ​Patrick Kluivert (direttore del settore giovanile del Barcellona) ha parlato di due giovani della Cantera blaugrana che sarebbero pronti per fare il salto di qualità e racimolare esperienza magari lontano dalla Catalogna: "Giocatori come Carles ​Aleñá o Riqui Puig devono guarda al loro futuro e fare tutto il possibile per migliorare. ​Carles in particolare dovrebbe mettere minuti nelle gambe e accumulare esperienza per diventare un giocatore ancora più forte":