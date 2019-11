Patrick Kluivert lancia la frecciata. Il direttore della cantera del Barcellona, in un'intervista al Mundo Deportivo, ha parlato di Matthijs De Ligt, difensore della Juve cercato - la scorsa estate - anche dai blaugrana. "Se è vero che ho provato personalmente a convincerlo? No, gli ho solo detto cose positive di Barcellona come città e come club. E' chiaro che stiamo parlando di un grande difensore che alla fine ha preso una decisione. Penso che sia un po' pentito, ma è così. Alla fine nella vita si fanno delle scelte, a volte bene a volte male. Bisogna imparare dalle proprie decisioni".