L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del test amichevole contro il Nastic Tarragona. Tra i temi affrontati dal tecnico olandese anche Leo Messi, tornato ad allenarsi a pieno regime dopo la conclusione - per ora - dei contrasti col club a cui aveva chiesto la cessione.



"L'ho già detto in altre occasioni, Messi è il miglior calciatore del mondo. E se in condizioni fisiche ideali, è importantissimo, come ha già dimostrato più volte e speriamo che possa ripetersi quest'anno", ha dichiarato Koeman.