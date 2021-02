Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, intervistato da The Athletic, parla di Lionel Messi: "Non era contento di essere in una squadra che ha perso 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Certo, era arrabbiato, voleva andare via. E' stato un momento difficile perché è ancora il miglior giocatore, ma era arrabbiato per alcune situazioni del club. Mi piace essere il suo allenatore, se guardi ogni giorno le sue qualità in allenamento, capisci che è incredibile. Continuo a non vedere Leo Messi con un'altra maglia che non sia quella del Barça. Ma nessuno sa cosa succederà in futuro".