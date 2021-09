Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, dice la sua su Miralem Pjanic, che ha lasciato i blaugrana per volare in Turchia, al Besiktas, dove si è scagliato contro il tecnico, che non gli ha mai dato una possibilità: "C'è un po' di frustrazione e lo capisco. Ma il nostro modo di giocare, la nostra idea di gioco con e senza palla, hanno fatto sì che perdesse il duello con gli altri centrocampisti. Gli auguro il meglio, basta. È stato complicato, ci abbiamo provato e abbiamo visto che ci sono altri giocatori migliori di lui".