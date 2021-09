Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parla dopo lo 0-0 contro il Cadice: "In questo Paese ti mandano via per niente. Tutti hanno visto che c'erano due palloni in campo, tranne l'arbitro. Questo parla da sé. Non è stato per nervosismo. Ho detto al quarto arbitro che c'erano due palloni. Bisogna essere realisti e guardare la squadra che abbiamo e i giocatori che ci mancano. Sono fuori 7 potenziali titolari di questa squadra. Sono scontento perché abbiamo avuto tante occasioni chiare, poi l'espulsione ci ha messo in difficoltà a fine partite ma è stato un vero peccato. I rapporti col presidente? Ci siamo visti in hotel e ci siamo solo salutati. Se la società vuole parlare con me, abbiamo tanto tempo. Qui sembra che quando vinco posso continuare, mentre quando perdo bisogna trovare un altro allenatore".