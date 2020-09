Luis Suarez si allontana dalla Juventus e si riavvicina con decisione al Barcellona. A ripartire le porte blaugrana al Pistolero è stato proprio Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barça, al termine dell’amichevole vinta dal Barcellona contro il Girona grazie a una doppietta di Leo Messi. Così il nuovo tecnico blaugrana ha parlato di Suarez, neanche convocato per la gara di oggi: "Gli ho parlato stamattina. Vediamo se c'è una via d'uscita o meno. Noi abbiamo sempre detto che rispettiamo i contratti e se dovesse restare sarà un giocatore in più della nostra rosa”. La Juve sempre più lontana per le difficoltà burocratiche dell’operazione, la permanenza al Barcellona più vicina.