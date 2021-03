Il futuro della panchina del Barcellona tiene banco in casa Barcellona. Xavi e Arteta sono i nomi più caldi e Ronaldo Koeman, attuale allenatore dei blaugrana, risponde così in conferenza stampa: "I rumors sono normali nel calcio, alla gente interessa fare nomi per creare polemica. Per me non è un problema, io penso al lavoro che devo fare. Koeman, Xavi, Arteta... Deciderà il nuovo presidente chi sarà il futuro tecnico blaugrana. Sono veramente stufo di rispondere a questo tipo di domande".