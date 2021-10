Panchina a rischio? "Non lo so". Ha risposto così l'allenatore del Barcellona Ronaldo Koeman in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano (gol di Falcao). Uno 0-1 che brucia soprattutto perché arriva dopo il ko nel Clasico contro il Real Madrid, che da quelle parti ha sempre un'importanza particolare. Due partite e zero punti per un Barça che sta facendo fatica a decollare ed è bloccata a metà classifica.



LA DECISIONE - Secondo quanto riporta la radio catalana RAC1, la giornata di domani sarà importante per il futuro di Koeman: nelle prossime ore, infatti, la società prenderà una decisione sul possibile esonero dell'allenatore olandese.