Tanti nomi, poche chance di arrivarci complice la difficoltà nel piazzare i propri giocatori in uscita. Intervistato da Fox Sports Olanda l'allenatore del Barcellona ha confermato tutte le difficoltà nel completare l'organico blaugrana e, sostanzialmente conferma la permanenza di Suarez in rosa.



STESSO GRUPPO - "Stiamo lavorando per la nuova stagione e penso che andremo avanti con lo stesso gruppo di giocatori che abbiamo ora per il pre-campionato".



MESSI - "Era una disputa tra Messi e il club. Ho parlato con Leo e siamo tornati alla normalità: oggi continuiamo a lavorare l'uno con l'altro".