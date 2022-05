Nonostante il Barcellona sia concentrato sul mercato in uscita per risanare le finanze, i Blaugrana hanno le idee chiare su quello che sarà il mercato in entrata. Stando Sport, il primo obiettivo per la difesa è Kalidou Koulibaly, difensore classe 1991 di proprietà del Napoli. Il nazionale senegalese, in scadenza nel 2023 con gli azzurri, non ha intenzione di rinnovare.