Il Barcellona è alla ricerca di un erede di Sergio Busquets, ma la soluzione potrebbe avercela già in casa. Si tratta di Nico Gonzalez, che sta impressionando nel Barça B e che è molto vicino a rinnovare con i blaugrana. Secondo il quotidiano catalano Sport, nonostante la partenza di Pjanic, il Barça potrebbe non comprare altri mediani: sia De Jong che Sergi Roberto possono infatti ricoprire quel ruolo, oltre ovviamente a Busquets, il che permetterebbe a Koeman di far crescere il canterano senza fretta.