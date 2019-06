Aleksandr Hleb, ex centrocampista tra le altre di Arsenal e Barcellona, ha raccontato diversi aneddoti della sua esperienza in blaugrana ai microfoni di VOKA TV, emittente bielorussa. Hleb, in Catalogna nella stagione 2008/2009, ha spiegato perché in quell'estate lasciarono il club Ronaldinho e Deco: "Ronaldinho e Deco sono arrivati ubriachi all'allenamento. Ecco perché sono stati ceduti nel 2008: perché il Barcellona aveva paura che potessero fare ombra a Lionel Messi".



Non solo: l'ex giocatore ha anche raccontato della sua diffidenza ad accettare l'offerta dei blaugrana "In tutta sincerità, inizialmente non volevo assolutamente andare al Barcellona. Il mio desiderio era quello di andare al Bayern oppure rimanere all'Arsenal. Ma i miei agenti mi hanno detto di andarci, perché Guardiola mi voleva".