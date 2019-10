Andres Iniesta, centrocampista del Vissel Kobe, dice la sua sul Barcellona a TyC Sports: "Lo vedo bene, ma non so se sono obiettivo quando si parla di Barcellona. Quando vedo la squadra, continuo a vedere qualcosa di diverso da tutto il resto, a prescindere dal resto. Lo vedo meglio dell'anno scorso grazie agli acquisti e combatterà di nuovo per tutto. Futuro? Vorrei continuare a giocare a lungo. Il tempo scorre contro di me, ma ci spero. Vediamo fino a dove arrivo".