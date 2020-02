Il Barcellona convoca Rej Manaj con la prima squadra. Alla vigilia della sfida in Liga contro il Getafe, il tecnico Quique Setién ha commentato la convocazione dell'ex Inter: "E' un calciatore che può aiutarci. È successo qualcosa ad altri giocatori e abbiamo un sostituto. Abbiamo la convinzione che possa aiutarci. E' con noi da poco tempo e deve adattarsi, ma la sua predisposizione è molto buona e se la portiamo con noi è perché crediamo che in caso di bisogno possa contribuire".



SUAREZ E DEMBELE FUORI, CHIAMATO DAL BARCA B - Vecchia conoscenza della Serie A, Rey Manaj è un attaccante albanese cresciuto calcisticamente in Italia dove ha indossato le casacche di Cremonese, Inter, Pescara e Pisa. Il 22enne era stato prelevato dall'Albacete nella finestra di gennaio per rinforzare il reparto avanzato del Barça B. Poi gli infortuni di Suarez e Dembélé hanno lasciato un vuoto nell'attacco della prima squadra.