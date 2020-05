Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, parla a Cadena SER del futuro di Neymar e Messi: "Ho promesso a mia madre che non tornerò mai alla presidenza del Barça. Neymar? Secondo me ci dovrebbe essere un Neymar-bis. Io gli farei due contratti: uno sportivo e uno disciplinare. Sono convinto che il ragazzo si è pentito di aver lasciato Barcellona, vuole tornare a essere blaugrana. Messi? Leo giocherà finché vorrà. Io gli farei un rinnovo annuale, di stagione in stagione. Non mi piace l'idea di un contratto a vita".