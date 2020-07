Ex Arsenal e Barcellona, Alex Song, centrocampista camerunese, si racconta a Sport, tornando sul suo trasferimento in blaugrana: "Il ds del Barcellona è sempre stato chiaro con me. Mi aveva detto che lì non avrei giocato molto, ma onestamente non me ne fregava nulla. Quando ho visto il contratto non ci ho pensato un secondo. Sapevo che sarei diventato ricchissimo ed era il mio obiettivo.