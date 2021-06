Come riportato da Sport, l'infortunio subito da Ousmane Dembele ha rovinato i piani del Barcellona. La dirigenza catalana infatti sperava in un buon europeo dal parte del francese per poterlo vendere prima della scadenza del contratto a giugno 2022. La lesione al tendine del ginocchio destro subita contro l'Ungheria e il conseguente stop di 4 mesi hanno però bloccato la cessione, con il Manchester United che aveva già pronta un'offerta di 50 milioni di euro che però a causa dell'infortunio non verrà presentata.