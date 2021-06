. Una frase che fa un certo effetto solo a leggerla. Vent'anni e 7.478 giorni dopo, la Pulce e il club catalano possono vedere i loro nomi separati:. Uno scenario terrificante e impensabile per i tifosi blaugrana, uno scenario che tuttavia non dovrebbe concretizzarsi a pieno: la 'separazione' potrebbe essere solo temporanea e formale.- Come sottolinea la stampa spagnola infatti, la fiducia del Barça di arrivare al rinnovo resta intatta, così come la volontà di Leo di proseguire la propria avventura in Catalogna. Si parla di un'intesa per un, escamotage per non creare scompensi al monte salariale che dovrà comunque essere ritoccato. La formula e i contorni dell'operazione sono chiari,: l'intenzione del Barcellona era quella di annunciare il rinnovo di annunciare il rinnovo di Messi lo scorso 24 giugno (giorno del 34° compleanno del rosarino) o ieri (29 giugno, 59° compleanno del presidenteche anche oggi sulla vicenda si dice "Tranquillo"), ma le due date cerchiate in rosso sono state 'bucate' e questo non ha fatto che alimentare l'ansia del mondo culé.. Sempre che il tanto agognato rinnovo non si sblocchi prima.