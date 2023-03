Spuntano nuovi, clamorosi retroscena sul caso che sta sconvolgendo il mondo del Barcellona. Enriquez Negreira, in uno dei suoi ultimi messaggi inviati alla dirigenza blaugrana, secondo quanto scritto da El Mundo e riportato da Calcio e Finanza, ha scritto: “Posso aiutarvi con il VAR. Se siete interessati, contattatemi”. Le dichiarazioni dell’ormai ex vicepresidente del comitato tecnico arbitrale spagnolo pongono sempre più l’accento – oltre che vari punti di domanda – sulla società catalana. La bufera non accenna a placarsi e la Procura ha intenzione di denunciare il Barcellona per corruzione in affari. Ma il presidente in carica Laporta è intervenuto pubblicamente a difesa del club allenato da Xavi, volendo sottolineare l’estraneità del Barcellona a tali fatti.



PARLA IL PRESIDENTE - “Sia chiaro che il Barcellona non ha mai comprato arbitri e non ha mai avuto intenzione di comprare arbitri, assolutamente mai. La forza dei fatti contraddice coloro che cercano di cambiare la storia. Stiamo andando bene di nuovo, niente è casuale”.



Ha poi proseguito parlando anche di Tebas: “C’è una campagna per danneggiare gli interessi del Barca. È una campagna volta a controllare il club. La Liga non accetta che il club non abbia firmato il contratto collettivo col fondo di investimenti CVC”.