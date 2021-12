Erling Haaland è stato accostato recentemente al Barcellona dopo l'incontro tra Joan Laporta, presidente dei Blaugrana, e Mino Raiola, agente della punta norvegese classe 2000. Il Daily Express riporta che l'attaccante del Borussia Dortmund avrebbe messo come condizione, per accettare il trasferimento, che la squadra allenata da Xavi partecipi alla prossima Champions League, attualmente ottavo in Liga.