Anche quest'anno il Barcellona deve fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario. Per tesserare nuovi giocatori il club della Catalogna ha l'obbligo di far quadrare i conti cercando l'incastro giusto. E' successo così un anno fa per Lewandowski, è successo così quest'anno per Gundogan e gli altri. Nelle ultime settimane di mercato potrebbero chiudere ancora qualche cessione per sistemare il bilancio, ma intanto la società sta trovando nuovi metodi per risparmiare.



NO TAXI - A pagare la crisi finanziaria sono anche i ragazzi del settore giovanile, quella cantera che anno dopo anno sforna talenti da valorizzare. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Barcellona ha sospeso il servizio taxi per i ragazzi della Masìa che vivono in provincia. Non ci sarà più, quindi, per ora, la navetta che verrà a prendere i giovani calciatori per portarli al campo d'allenamento e riaccompagnarli a casa. Un servizio interrotto dopo 25 anni, per la rabbia dei genitori.