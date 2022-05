Il Barcellona, forte di un ritornato entusiasmo intorno alla squadra di Xavi, sta programmando il mercato estivo. I blaugrana, oltre a valutare il mercato in entrata, stanno valutando le possibili cessioni per riportare le finanze del club in ordine. Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo, il club catalano sarebbe disposto a rinunciare a ben 11 giocatori nel prossimo anno: Neto (portiere), Daniel Alves (difensore), Clément Lenglet (difensore), Oscar Mingueza (difensore), Samuel Umtiti (difensore), Riqui Puig (centrocampista), Sergi Roberto (centrocampista), Frenkie De Jong (centrocampista), Memphis Depay (attaccante), Adama Traoré (attaccante), Martin Braithwaite (attaccante).