Il Barcellona continua a lavorare alle uscite degli esuberi per liberare spazio salariale per nuovi acquisti nell'ultima settimana di mercato. Uno dei calciatori con la valigia in mano è l'attaccante classe '91 Martin Braithwaite, disposto a rescindere il contratto in scadenza nel giugno 2024 ma attraverso il pagamento di 5 milioni di euro di buonuscita. Lo riferisce Sport.