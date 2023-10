Il Barcellona ha un grande obiettivo per il mese di gennaio: Vitor Roque (18 anni), attaccante dell'Athletico Paranaense che ha firmato per il club blaugrana per 30 milioni fissi più 31 in variabili, ma il cui arrivo è stato rinviato al mercato invernale. Il Barca ha la ferma intenzione di portarlo in gruppo come apre la finestra di trasferimento, ma per questo ha bisogno di denaro, almeno 40 milioni, che spera di far entrare dall'accordo con il fondo Libero o, se non paga ancora, da altre imprese.