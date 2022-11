Il Barcellona seguirà con molto interesse gli imminenti Mondiali in Qatar. Come riporta Mundo Deportivo, la dirigenza catalana vuole migliorare la rosa nel prossimo mercato di gennaio, dando priorità al ruolo di terzino destro ma non escludendo un rinforzo nella zona nevralgica del campo ed in attacco. Sul taccuino dei blaugrana, sono numerosi i nomi considerati: Dalot, Meunier, Pavard e Foyth per il ruolo di esterno difensivo, Gundogan, Tielemans, Bernardo Silva ed Asensio per il centrocampo e Moukoko e Leao per il reparto offensivo.