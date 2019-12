Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha messo nel mirino Lautaro Martinez, numero 10 dell'Inter. Come scrive il Corriere dello Sport, per averlo, i blaugrana devono versare 111 milioni di euro in un'unica soluzione: è questo, infatti, il valore della clausola rescissoria presente sul contratto dell'ex Racing de Avellaneda. La clausola è valida dal primo luglio al 15 luglio, con il Barça che potrebbe bissare l'operazione Griezmann, anche lui strappato all'Atletico pagando la clausola.