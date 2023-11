L'agente di Ilkay Gundogan del Barcellona smentisce le voci riguardanti un possibile addio al club catalano: “Le notizie apparse sulla stampa in questi giorni non corrispondono alla verità. Non ho incontrato nessuno del Galatasaray prima della partita del Bayern. Non c'è stata alcuna discussione, nessun incontro o altro su Ilkay. Né io né Ilkay riusciamo a capire come sia arrivata questa notizia. Ilkay è molto felice al Barcellona ed è concentrato su ciò che vuole ottenere lì e sui suoi obiettivi”.