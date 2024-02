Barcellona, Lamine Yamal ritocca un altro record: è nella storia della Champions League

Un record dietro l’altro. Come se non bastassero i primati di più giovane esordiente nella storia del Barcellona, il più precoce blaugrana di sempre ad iniziare una partita di Liga tra i titolari, così come in Champions League - e a questo aggiungiamo pure il traguardo di più giovane marcatore nella storia della nazionale maggiore spagnola - Lamine Yamal ha scelto uno stadio tutt’altro che banale per tagliare l’ennesimo traguardo di un inizio di carriera da predestinato. Al “Maradona”, nel tempio dedicato alla memoria di uno dei più grandi calciatori di sempre, simbolo di Napoli e del Napoli ma anche passato tra le fila del Barça, il talento classe 2007 è entrato una volta di più nel libro dei Guinness.



PREDESTINATO - La sua presenza, dal primo minuto, nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro gli azzurri, gli consente di divenire anche il più giovane partecipante di sempre ad una partita ad eliminazione diretta nella storia della competizione. Un’ulteriore consacrazione per Yamal che, dal debutto del 29 aprile 2023 nella sfida contro il Betis Siviglia, ha impiegato pochissimo tempo a prendersi una maglia da titolare e a diventare una delle realtà più belle della squadra di Xavi. Con cui ha fatto in tempo a portare a casa una Liga e a diventarne un punto fermo del corso di questa stagione, che si concluderà peraltro con l’addio del tecnico catalano a causa dei cattivi risultati raggiunti soprattutto in campionato.



MISTER MILIARDO - Quella di Napoli sarà per Lamine Yamal la presenza numero 7 in Champions League, la trentaseiesima in totale, corredata da un bottino di 5 reti e di 7 assist. Lo scorso ottobre il ragazzo con genitori nativi della Guinea Equatoriale ha firmato il suo primo contratto da professionista per il Barcellona - club per il quale ha sempre giocato dalle formazioni giovanili - con scadenza fissata a giugno 2026 e con una clausola rescissoria mostruosa da un miliardo di euro.