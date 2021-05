Questa mattina si è tenuta lache ha parlato di diversi temi:. "​Il motivo della conferenza è spiegare. L’ambiente vuole spiegazioni. C’è impazienza e vogliamo spiegare le decisioni che stiamo prendendo a breve termine" - ha iniziato Laporta.La decisione la prende il presidente con la giunta direttiva e la direzione sportiva.. Sarà un grande allenatore ed è un amico., ma la decisone la prenderemo noi e. Sarebbe meraviglioso per lui e per tutti coloro che gli vogliono bene. Non sono venuto qui per parlarvi dei miei sogni, ma mi piacerebbe si realizzassero.Nel Barça non ci sono stagioni di transizione. A fine stagione faremo le nostre valutazioni. Abbiamo sempre agito nel massimo rispetto di Koeman, mito di Wembley e professionista.. Ha un contratto ed abbiamo con lui una relazione chiara e diretta.. Non ci saranno stagioni di transizione perché il nostro obiettivo è vincere tutto. Vogliamo fare acquisti importanti. Credo che dopo tutto la nostra relazione possa funzionare.Il rinnovo di Messi. Dobbiamo continuare lavorando.. Però, per la sua voglia di fare grande il Barça, credo stia apprezzando molto il nostro sforzo e che abbia molta voglia di continuare.Per prima cosa chiede affetto e di stare bene, a suo agio, tornare a sorridere, e per farlo deve vedere di poter tornare a vincere. È in un processo di riflessione.Messi vuole un grande Barça e dobbiamo dimostrarglielo. AbbiamoNon daremo mai le spalle a un movimento dove ci sono i grandi del calcio.. Ci sono varie problematiche irrisolte.. Mi sorprende che quando parlo in privato con Tebas abbiamo una relazione di mutuo rispetto, mentre in pubblico si presenta con aggressività. Se promoviamo il dialogo, mi sorprendono le sue dichiarazioni. A Ceferin ho detto che. Dobbiamo fare un formato più attraente per i giovani. Il calcio ha bisogno di rinnovarsi. Siamo in contatto con tutti i club della Superlega. Anche se ci sanzionano non ci fermeremo. C’è il TAS e ci sono i tribunali ordinari e lì lotteremo per difendere gli interessi del Barça.