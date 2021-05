Il presidente del Barcellona Joan Laporta presenta in conferenza stampa il nuovo acquisto Sergio Aguero: "E' un orgoglio averlo come giocatore del Barça, è sempre stato un giocatore ammirato e desiderato in questo club. Lo abbiamo accolto con un tango che ci fa sentire come lui. Qeusta volta abbiamo saputo sorprendere. Sapevano che sarebbe successo qualcosa, ma abbiamo sorpreso. Apprezzo che un giocatore delle sue qualità, del suo rendimento, un giocatore tanto desiderato, abbia voluto venire al Barça. Che noi catalani, quando vediamo un giocatore che fa tanti sforzi per venire al Barça, lo apprezziamo. E' il primo ad arrivare ed è già un modo di prevedere che tornerà l'allegria. Se è un ingaggio per accontentare Messi? L'ingaggio del Kun Aguero è perché è un giocatore desiderato ed eccezionale. Per la sua qualità e il suo modo di giocare nel nostro sistema, andrà bene. L'ingaggio di Aguero è per Aguero, perché vogliamo una squadra molto competitiva. E' il primo di una serie di acquisti che scoprirete. Naturalmente vogliamo che Messi continui. Avevamo detto a Koeman che avremmo ingaggiato Aguero. Questo è un ingaggio che portavamo avanti da tempo, volevamo chiuderlo prima della Copa America per far sì che non scappasse. Koeman? Ho già detto che abbiamo iniziato un periodo di riflessione, per i motivi che ho detto. Essendo un allenatore che non abbiamo chiesto, avevamo bisogno di quel periodo. Ci sono contatti, l'ho già detto è un allenatore con un contratto in corso e la nostra volontà è di rispettarlo finché si verificherà questo periodo di riflessione".