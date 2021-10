“Koeman è una leggenda del Barcellona e resterà sempre nella nostra memoria. Gli siamo molto riconoscenti per aver preso il club in un momento di difficoltà e aver vinto una Coppa del Re. Non ha continuato con noi per via dei risultati, era diventata una situazione insostenibile". Così il presidente del club Joan Laporta ha spiegato l'esonero di Ronald Koeman, arrivato dopo il ko contro il RayoVallecano.



ASPETTANDO XAVI - L'occasione è stata la presentazione di Sergi Barjuan, allenatore ad interim aspettando l'arrivo di Xavi: "Parliamo spesso - continua Laporta riferendosi all'ex centrocampista - Abbiamo una relazione d’amicizia e ci siamo sentiti più volte in questi mesi. Di lui ho un ottima opinione, ma non svelerò le nostre opzioni per non pregiudicare il lavoro della direzione sportiva”.