Il Barcellona dovrà far fronte all'assenza di Gavi per parecchi mesi - ha riportato la rottura del legamento crociato - e il presidente del club, Joan Laporta, ha annunciato che a gennaio arriverà un centrocampista. Di seguito le parole: "Se riusciamo a far funzionare il Fair Play finanziario, l'idea è quella di avere un altro centrocampista a gennaio, per compensare la perdita di Gavi. Sarebbe un prestito fino alla fine della stagione, come abbiamo fatto anni fa con Edgar Davids, per esempio".