Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, parla del futuro della panchina blaugrana: "Koeman? Merita rispetto, ha voluto il Barcellona ed è un grande della nostra storia. Non ha un compito facile ma ha è il nostro allenatore e ha un contratto che gli garantisce un certo margine. Xavi? Lo apprezzo molto, abbiamo un ottimo rapporto per gli anni trascorsi insieme. Ci inviamo messaggi di sostegno e incoraggiamento. È uno di quei giocatori di riferimento per i giovani. È un uomo che sa conosce il calcio e che ha incentrato la sua vita sul calcio. Un giorno i suoi desideri saranno esauditi, ma non ho parlato con lui del progetto sportivo. Il rinnovo di Guardiola? È un amico e se è contento della sua decisione gli faccio le me congratulazioni. Come tutti i catalani vorremmo che tornasse e speriamo che possa farlo un giorno. Sapevo però che sarebbe rimasto lì e che non era un'opzione".