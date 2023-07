Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha approfittato del tour degli Stati Uniti per fare alcune dichiarazioni a ESPN. Il patron dei catalani ha parlato della decisione di Messi di non tornare in Spagna: “Era molto vicino a tornare, ma capiamo i motivi per cui ha deciso di andare a Miami. Ce li ha spiegati suo padre e lo ringrazio. Aveva passato un po' di tempo sotto pressione a Parigi e a Barcellona sarebbe stato lo stesso".



L’ADDIO DI MESSI - “Mi sentivo triste. Ho messo la società al di sopra del giocatore. Vorrei che tutto fosse stato diverso ma dovevamo prendere decisioni importanti per salvaguardare il club dal punto di vista economico. Ho la coscienza pulita perché so di aver fatto quello che dovevo fare".