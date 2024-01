Barcellona, Laporta in visita alla squadra: segnale chiaro a Xavi

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha fatto visita alla rosa blaugrana e soprattutto al tecnico Xavi, sul banco degli imputati dopo il pesante 4-1 subito dal Real Madrid nella finale di Supercoppa spagnola. Il presidente è arrivato prima dell'allenamento alla vigilia della sfida degli ottavi di Copa del Rey contro il sorprendente Unionistas che ha fatto fuori il Villarreal nei sedicesimi; accompagnato da Rafa Yuste, è entrato nello spogliatoio e ha incoraggiato i giocatori a reagire. Laporta ha fatto capire che c'è tempo per risollevarsi e che la posta in gioco è troppo alta per arrendersi, nonostante la delusione. Fiducia a Xavi, almeno per il momento.