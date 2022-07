Il numero uno del Barcellona Joan Laporta, presente ad un evento in memoria di Johann Crujiff, ha fatto il punto su tutte le mosse di mercato dei blaugrana:



DE JONG - "Non abbiamo intenzione di venderlo e lui vuole restare. Farò di tutto per farlo rimanere. Il Manchester United non è l'unico a volerlo".



RAPHINHA E DEMBELE' - "Abbiamo parlato con il Leeds e penso che non si offenderanno. Siamo in contatto. C'è che ci sono altri club che vogliono il Raphina e stanno facendo le loro proposte. Dembelé? Se accetti la nostra offerta, rimarrà. Non poniamo limiti di tempo a nulla".



LEWANDOWSKI - "Lewandowski è un giocatore del Bayern e su questo preferisco mantenere la riserva. Lo ringraziamo per aver dichiarato di voler venire al Barça e ne siamo molto lusingati".



RINNOVO DI GAVI - "Siamo molto soddisfatti di come si è sviluppato tutto con Iván De la Peña e con il giocatore".



KESSIE' E CHRISTENSEN - "Presenteremo Kessié mercoledì e Christensen giovedì"