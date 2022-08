Continua il braccio di ferro tra il Barcellona e Frenkie de Jong, che spinge per raggiungere ten Hag al Manchester United. Il presidente del Barça Joan Laporta, però, è determinato a trattenere l'olandese in Spagna: "Non è on vendita! Dovrebbe aiutarci abbassandosi l'ingaggio, ma ha un contratto e noi lo rispetteremo" ha detto al New York Times.