Nel corso della conferenza stampa, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto il punto sul mercato in uscita: "Non contempliamo la vendita di giocatori con un alto valore di mercato, a meno che non siano inseriti nei piani della direzione sportiva. Pjanic, Umtiti, Coutinho e Collado fuori dai convocati contro la Real Sociedad? Sono decisioni sportive. Se volessimo venderli sarebbe meglio se giocassero per farle vedere, ma sono decisioni esclusivamente sportive".