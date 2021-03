Joan Laporta, the new president of FC Barcelona pic.twitter.com/74e0RJlfuO — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021

. Le dichiarazioni di Laporta.: "Solo Dio sa co sa ci è voluto per arrivare fin qui! La frase è di Johan Cruyff. E non si riferiva solo ai soldi! Affronto questo momento con umiltà, generosità, coraggio, senza catastrofismi e sempre con ottimismo. Il Barcellona è una grande famiglia e il fatto che Victor Font e Toni Freixa siano qui lo dimostra. Grazie alla mia squadra della campagna, che ha fatto talmente bene che non le serviva un candidato. Spero che sia una tappa splendida".- "Quando abbiamo appeso quello striscione a Madrid, la 'voglia di rivederti' era anche per tutti voi, giocatori di tutte le sezioni. Sappiamo che la vita professionale è molto dura, avete un talento straordinario e siete la chiave per far ritrovare ai tifosi del Barça la loro gioia. Se amiamo il Barça, dobbiamo tutti amare i nostri giocatori in questi tempi in cui non possono ricevere il calore dei tifosi. Chiedo un applauso per loro. Volevano fare un accenno ai lavoratori del club perché in questo processo elettorale ci sono sempre decisioni in sospeso e voi avete svolto un lavoro straordinario, mantenendo la società viva e funzionante. Vi meritate un grande applauso".- "La situazione economica ha generato preoccupazione e la priorità è che il club torni ad essere sostenibile con un piano per ribaltare la situazione e una squadra di professionisti preparati per farlo. Non ci spaventa, ci dà rispetto, ma prenderemo decisioni coraggiose se necessario anche se non sono mai state prese".- "Ronald, hai la fiducia di questa dirigenza, la squadra è migliorata e dobbiamo provare a vincere ancora. Se recuperiamo il nostro livello economico, saremo di nuovo competitivi in ​​Champions League. Possiamo vincere la Liga e la Coppa del Re. Sto parlando di calcio, ma anche di squadre di successo come quella femminile, il basket, la pallamano, l'hockey ... Faremo ogni sforzo per continuare ad essere orgogliosi".- "Un pilastro è La Masia. Vogliamo continuare ad allenare persone e calciatori, come l'altro giorno ho ascoltato Ilaix Moriba spiegare con entusiasmo come si è formato. Come ha detto Joan Gamper, Sotto lo stemma battono i nostri cuori". La figura del nostro fondatore mi ha sempre entusiasmato, quando bussava porta a porta per salvare il club. E ora dobbiamo rimboccarci le maniche per prendere la valigia e fare il giro del mondo spiegando il Barça, vendendo il Barça e cercando sponsor. Abbiamo un percorso per continuare ad essere sponsorizzati. Joan Gamper ha avvicinato il Barça alla società, ci sentiamo eredi di quei valori. Porteremo avanti questa eredità. Sappiamo che non ci sono 100 giorni di grazia qui, nella prossima partita ce la giocheremo già, non c'è margine. Saremo duri e maturi".- "Mi conoscete già giocatori e allenatori, non siamo vergini in questa storia e sappiamo come affrontarla. Il Barça è più di un club. Ci identificano in tutto il mondo come un club catalano aperto al mondo. Siamo legati al Paese, posizionati in difesa dei diritti e delle libertà. Tutti e tutte le sensibilità si adattano. Non rinuncerò al mio modo di pensare e cercherò di integrare altri pensieri diversi".- "Attraverso la Fondazione Barça, che abbiamo creato, molte persone sono state aiutate. Anche con successive direttive. E vogliamo promuoverlo con progetti di solidarietà e impegni sociali. Vogliamo essere legati a tutte le cause e rendere felici molte persone in difesa dei diritti umani".- "La stabilità è fondamentale. Con la mia esperienza, a volte mi è stato chiesto come tutto fosse andato così bene per noi. E la stabilità è la spina dorsale. Se la spina dorsale è stabile, andrà tutto bene. E questo è dato dall'unità del Barcellona. I tifosi del Barça pensano cosa puoi fare per il Barça, non solo cosa può fare il club per il Barça".- "Se avessimo un campo pieno, sicuramente non potresti andartene, anche in questo la pandemia ci rende un inferno. Ma proveremo a convincere Leo, farò tutto il possibile. Lui sa. Qualunque cosa faccia, andrà bene. Cercheremo di farlo andare avanti perché è il miglior giocatore della storia. Scusa per aver fatto riferimento a questo atto, ma sai l'amore che ho per te e il Barça ti ama moltissimo".- "Mi assumo la responsabilità e l'impegno per una leadership forte. Difenderemo il club perché abbiamo sofferto, ovunque sia necessario. Nel 2003 (si commuove, ndr) ho visto mio padre con le lacrime agli occhi per la prima volta. Non l'avevo mai visto perché era molto serio, un culé che mi ha educato a Barcellona. Ovunque tu sia ... Che tutti noi possiamo essere un esempio per i nostri figli e le generazioni future in questo paese e in questo club. Visca el Barça e Visca Catalunya!".