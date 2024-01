Barcellona, Laporta: 'Situazione non semplice, ma accetto la scelta di Xavi'

Il presidente del Barcellona Joan Laporta, presente oggi al campo d'allenamento dei catalani per commentare con la squadra la scelta di Xavi di abbandonare la squadra al termine della stagione, ha commentato così il momento del club: "Xavi mi ha detto che alla fine della stagione se ne andrà, che voleva finire la stagione ed è una formula che accetto perché è lui che me la propone: è una leggenda del Barcellona. È una persona onesta e agisce con tutta la dignità. Lo accetto perché so che il suo impegno e quello del suo staff sarà massimo. Il momento richiede la massima unione. La situazione non è piacevole per nessuno".



"Vincere la Liga sarà difficile, ma non dobbiamo dare nulla per perso. Si deve lottare per rimanere il più in alto possibile senza escludere di vincerla. Ma bisogna mettere tutto quello che abbiamo per cercare di vincere la Champions League. Andiamo avanti passo dopo passo, con impegno, con più carattere, senza perdere la concentrazione, con l'allenatore che dà tutto e con i giocatori con pieno impegno... possiamo raggiungere alcuni degli obiettivi".